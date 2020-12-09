بعد الموافقات اللازمة.. "سبوتنيك-V" ينتقل إلى أوكرانيا

أوضح الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بعض التفاصيل الخاصة بمصنع "بيوليك"، الذي سوف ينتج لقاح "سبوتنيك-V" في أوكرانيا.

وجاء في بيان الصندوق أن الشركة المساهمة "بيوليك" لديها القدرات التكنولوجية اللازمة لإنتاج لقاحات تعتمد على ناقل الفيروس الغدي البشري، حيث تم إجراء أول تعبئة تجريبية مطابقة تقنيا لعمليات إنتاج لقاح "سبوتنيك-V"، ويؤكد الفيديو المقدم للعملية التكنولوجية استعداد المصنع لإنتاج نموذج اللقاح النهائي.

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ولتطوير تكنولوجيا الإنتاج، لم يقم الجانب الروسي بتوريد المواد الخام لإنتاج اللقاح إلى أوكرانيا، حيث يتطلب ذلك الموافقات اللازمة من الجهات المنظمة في أوكرانيا، إلا أنه سوف يتم تقديم طلب الحصول على هذه الموافقات قريبا.

وبناء على ما تقدم، لا يتعارض البيان الصحفي الرسمي لشركة "بيوليك" والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع بعضهما البعض، والصندوق بالتعاون مع معهد "غاماليا" جاهزان لتنظيم عملية إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" في أقرب وقت ممكن بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات الأوكرانية، حيث أعرب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد "غماليا" عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية للنقل التكنولوجي وتوريد المواد الخام لإنتاج اللقاحات.

المصدر: RT