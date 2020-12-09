روسيا.. 559 وفاة و26 ألف إصابة بكورونا خلال يوم وعدد المتعافين يتخطى المليونين

لليوم الثاني على التوالي، شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا ارتفاعا بنحو 26 ألف حالة جديدة، ما يمثل تراجعا مقارنة مع أرقام الأيام السابقة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الثلاثاء، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 26190 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 26097 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 18.1% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (5145 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3761 حالة).

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 559 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 562 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 26266 مريضا للشفاء من العدوى.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و541199 إصابة مؤكدة منها 44718 حالة وفاة و488689 حالة نشطة ومليونين و7792 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 80.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" (427 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 545 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا الأسبوع الماضي حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي بلقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح مضاد لكورونا تم تسجيله على مستوى العالم.

المصدر: RT