شويغو: أكثر من 8,5 ألف عسكري روسي تلقوا لقاح كورونا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن أكثر من 8,5 ألف فرد في القوات المسلحة الروسية تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى الآن.

وأضاف شويغو خلال اجتماع اليوم الأربعاء أنه من المخطط حصول الجيش على ما يصل إلى 100 ألف جرعة من اللقاح لتوسيع حملة التطعيم.

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وأوضح الوزير أنه تم استلام إجمالي 14,5 ألف جرعة لقاح حتى الآن، تم توزيعها على الدوائر العسكرية المختلفة والأسطول الشمالي الجهاز المركزي لوزارة الدفاع، مضيفا أنه تم تشكيل أكثر من 300 فريق طبي لإجراء التلقيح.

وذكر شويغو أنه منذ أبريل الماضي، زاد عدد مختبرات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للكشف الفوري عن فيروس كورونا بمقدار 8 مرات، وتجري القوات المسلحة حوالي 6 آلاف فحص للفيروس يوميا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه في وقت سابق، ببدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا في البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.

المصدر: تاس