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روسيا.. نصف أقاليم البلاد تسلمت لقاح كورونا

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روسيا.. نصف أقاليم البلاد تسلمت لقاح كورونا
Sputnik ILYA PITALEV
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أعلن وزير الصحة ميخائيل موراشكو أن توزيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا على باقي المناطق الروسية سيبدأ بعد يومين، إذ وزعت اللقاحات على نصف أقاليم روسيا ومقاطعاتها.

وقال الوزير في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية الثلاثاء: "حتى اليوم حصلت على اللقاح مقاطعتا موسكو ونوفوسيبيرسك والعمل جار في جمهورية كومي وعدد من المناطق الأخرى" في ها الاتجاه.

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وأضاف أنه "حتى اليوم حصلت نحو 50% من الأقاليم الروسية على اللقاح في إطار حملة التطعيم وبعد الـ10 من ديسمبر الجاري سيبدأ توريده إلى جميع المناطق".

وأشار إلى أن قوائم المواطنين الذين سيقدم لهم اللقاح ستضم بالدرجة الأولى العاملين في القطاعات الحيوية، وقبل كل شيء الموظفين الطبيين الذين يدخلون ضمن الفئة الأكثر عرضة للخطر، وبعدهم المدرسون وموظفو الخدمات الاجتماعية.

وستشمل المراحل الأولى من التطعيم الجماعي أيضا المصابين بأمراض مزمنة.

يذكر أن حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا قد بدأت في روسيا هذا الأسبوع بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي

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