سلطات الشيشان تنفي تبريرها جريمة قتل المعلم الفرنسي

نفى وزير إعلام جمهورية الشيشان الروسية أحمد دوداييف، تبرير قناة "غروزني" الرسمية في الجمهورية جريمة قتل المعلم الفرنسي صاموئيل باتي.

وقال دوداييف: "بصفتي وزيرا للإعلام في جمهورية الشيشان، يمكنني أن أقول إن التقرير تضمن صورة موضوعية لمراسم الدفن التي جرت. وأدى الصحفيون واجبهم بشكل مهني وشريف".

وتابع: "لم يكن هناك أي حديث عن تبرير قتل المعلم الفرنسي".

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وأعاد دوداييف إلى الأذهان أن رئيس الشيشان رمضان قديروف كان قد دان بشدة قتل المعلم الفرنسي، وانتقد سياسات السلطات الفرنسية التي اعتبرها استفزازية.

وكانت القناة قد بثت تقريرا عن دفن الشاب الشيشاني عبد الله أنزوروف قاتل المعلم الفرنسي صاموئيل باتي الذي عرض رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد.

وجرت مراسم دفن أنزوروف في بلدة شالاجي بجمهورية الشيشان، وقال عنه صاحب التقرير إنه وقع "ضحية للاستفزاز"، الأمر الذي اعتبرته بعض وسائل الإعلام "تبريرا" للإرهاب.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إدانة روسيا لجريمة القتل، مشددا على عدم جواز تبريرها ورفض مثل هذه الممارسات.

المصدر: نوفوستي