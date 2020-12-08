"تاس": كورونا يقتل آخر وزير دفاع سوفيتي
Sputnik
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توفي آخر وزير دفاع في الاتحاد السوفيتي المارشال الجوي يفغيني شابوشنيكوف عن 78 عاما.
ونقلت وكالة "تاس" عن نيقولاي ديرابين رئيس جهاز نادي القادة العسكريين في روسيا قوله: "للأسف، رحل يفغيني شابوشنيكوف".
ولو يذكر دايرابين سبب الوفاة لكن مصادر في الأوساط الطبية قالت إن شابوشنيكوف أصيب بفيروس كورونا.
يفغيني شابوشنيكوف من مواليد 3 فبراير 1942، وشغل مناصب عسكرية ومدنية رفيعة بينها عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي.
المصدر: تاس