"تاس": كورونا يقتل آخر وزير دفاع سوفيتي

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توفي آخر وزير دفاع في الاتحاد السوفيتي المارشال الجوي يفغيني شابوشنيكوف عن 78 عاما.

ونقلت وكالة "تاس" عن نيقولاي ديرابين رئيس جهاز نادي القادة العسكريين في روسيا قوله: "للأسف، رحل يفغيني شابوشنيكوف".

ولو يذكر دايرابين سبب الوفاة لكن مصادر في الأوساط الطبية قالت إن شابوشنيكوف أصيب بفيروس كورونا.

يفغيني شابوشنيكوف من مواليد 3 فبراير 1942، وشغل مناصب عسكرية ومدنية رفيعة بينها عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي.

المصدر: تاس