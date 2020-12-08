الكرملين يأمل ألا يحدث تدهور اقتصادي في روسيا العام المقبل كما السنة الحالية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لن تتمكن من التخلص من التأثير السلبي للأزمة العالمية في عام 2021 المقبل.

وذكر بيسكوف، في حديث للصحفيين، أن الكرملين يتوقع أن يصبح من الممكن منع تدهور في الاقتصاد الوطني في عام 2021، كما حدث في العام الجاري.

وأضاف بيسكوف: "بالطبع، للأسف، لن نكون قادرين على تحرير أنفسنا من التأثير السلبي للأزمة العالمية، ولكن بشكل عام هناك توقعات بأن التراجع الاقتصادي العام المقبل لن يكون مثل التراجع في هذا العام".

وشدد بيسكوف، على أن روسيا، تمكنت في هذا العام، من تقليل مدى التدهور الاقتصادي، وكان التأثير السلبي للوباء على روسيا، أقل مقارنة بعدد من البلدان الأخرى ".

المصدر: تاس