"روس بوتريبنادزور" تكشف نتائج التطعيم بلقاح "إيبي فاك كورونا"

قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إن جميع المتطوعين الذين تم تطعيمهم بلقاح "إيبي فاك كورونا"، في حالة صحية جيدة.

وذكرت الهيئة، أنه في إطار تجارب ما بعد التسجيل، تم تطعيم 672 شخصا فوق 18 عاما، و 96 شخصا فوق 60 عاما باللقاح المذكور. وقالت: "لم يتم تحديد أية عواقب، غير مرغوب فيها".

وأصبح "إيبي فاك كورونا"، ثاني لقاح مسجل في العالم ضد كوفيد-19. وتم تصميم هذا اللقاح في مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في نوفوسيبيرسك.

وفي وقت سابق، قالت "روس بوتريبنادزور"، إن مركز "فيكتور" سينتج قبل نهاية العام، 50 ألف جرعة من لقاح "إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي