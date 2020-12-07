ردا على واشنطن.. مسؤول روسي يدعو لاعتبار سكان ألاسكا رعايا الإمبراطورية الروسية

اقترح يوري تروتنيف نائب رئيس الوزراء ومفوض الرئيس فلاديمير بوتين في دائرة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية، اعتبار سكان ألاسكا الأمريكية رعايا الإمبراطورية الروسية.

وقال للصحفيين: "هذا موقف جديد للغاية في الممارسة الدولية.. نحن مستعدون لتطويره بشكل خلاق.. أنا مستعد للتحدث مع وزارة الخارجية حتى ينظر إلى سكان ألاسكا على أنهم رعايا الإمبراطورية الروسية".

وجاءت تصريحات تروتنيف ردا على اعتبار الولايات المتحدة المواطنين الروس الذين ولدوا في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل الروسية مواطنين يابانيين.

وذكرت صحيفة "هوكايدو شيمبون" اليابانية في وقت سابق، بالإشارة إلى قواعد منح البطاقة الخضراء المنشورة على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، أن "الروس المولودين في جزر الكوريل يجب أن يشيروا إلى اليابان كمكان ميلادهم، وسكان سخالين إلى روسيا".

من جهتها، نشرت وزارة الخارجية الروسية في 6 ديسمبر الجاري رسالة مفادها أن "وزارة الخارجية ومن خلال مطالبة الروس الذين يعيشون في جزر الكوريل بالإشارة إلى اليابان كبلد ميلادهم عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أمريكية طويلة الأجل، تشجع على الانتقام والمشاعر التنقيحية".

المصدر: "تاس"