ناتاليا بوكلونسكايا تدعو موسك للعيش في القرم! (صورة)

دعت نائب مجلس الدوما، ناتاليا بوكلونسكايا، إيلون موسك، للانتقال إلى أرضها، شبه جزيرة القرم، بعد إعلانه عن رغبته بالانتقال إلى العيش في تكساس بدلا من كاليفورنيا.

وقالت بوكلونسكايا في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

وددت أن أتقدم لموسك بخيار أفضل، وهو الانتقال للحياة عندنا في شبه جزيرة القرم.

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لدينا عدد كبير من الأجسام الفضائية، وغياب شبه كامل للمياه العذبة فيما يشبه كوكب المريخ، الذي سمعت أنه يعتزم إرسال بعثة لاستكشافه.

وخاطبت موسك بقولها: "أدعوك شخصيا للاستقرار على الساحل المشمس لشبه الجزيرة، وإثبات ما إذا كان بإمكانك حقا حل المشكلات الأرضية، وليس ما بين المجرات، التي تسببها لنا أوكرانيا، بما في ذلك حرمان المواطنين من المياه العذبة.

فما رأيك في ذلك، يا إيلون موسك؟"

وناتاليا بوكلونسكايا هي سياسية روسية، محامية، ونائب في مجلس الدوما الروسي، وتشغل منصب نائب رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، وهي من أشهر الوجوه النسائية التي لفتت الانتباه إليها أثناء أزمة شبه جزيرة القرم عام 2014، حيث كانت تشغل منصب المدعي العام في جمهورية القرم الروسية في الفترة من 2 مايو 2014 وحتى 6 أكتوبر 2016، من خلال انتشار صور فوتوغرافية كثيرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي. ثم عادت لتلفت الأنظار حينما تزوجت من محامي روسيا الفخري، إيفان سولوفيوف، رئيس مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان في أغسطس 2018، ونشرت صورا لحفل زفافهما. وفي سبتمبر 2019، أعلن الزوجان عن نيتهما الطلاق الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2020.

المصدر: فيسبوك+RT