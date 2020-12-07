خبيرة فرنسية: تأكيدات موسكو بشأن "سبوتنيك V" مقنعة

أعلنت كبيرة الخبراء الفرنسيين في مجال تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، ماري-بول كيني، أنها لا تشكك في فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

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وفي مقابلة مع إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، السبت الماضي، قالت كيني، وهي مديرة البحوث في معهد البحوث الطبية في (إنسيرم) بباريس، إن البيانات المقدمة من قبل السلطات الروسية حول لقاح "سبوتنيك V" تبدو لها "مقنعة فيما يخص فعاليته".

وشددت الباحثة على أن رأيها هذا يستند إلى خبرة شخصية، موضحة أنها ترأست، قبل أسبوع من انطلاق حملة التطعيم الواسعة في روسيا، "بعثة علمية وتقنية" متعلقة بدراسة هذا اللقاح واستخدامه العملي "على الأرض".

وعبرت الخبيرة عن قناعتها بأن تأكيدات موسكو بشأن اللقاح المذكور لم تكن "سابقة لأوانها"، قائلة: "أعتقد أن المعطيات التي جمعتها روسيا والتي ستكتمل خلال الأيام القادمة، أقنعت السلطات المحلية والحكومة ببدء التطعيم".

واعتبرت كيني أن روسيا، على غرار الصين وبريطانيا تبني استراتيجيتها على سرعة التجاوب والرغبة في "حماية السكان"، وأنها، في نهجها هذا، وجدت نفسها في طليعة الدول التي قامت بتطوير لقاحات خاصة بها ضد فيروس كورونا. لكنها أشارت أيضا أن الدولة الروسية تنطلق أيضا في استراتيجيتها هذه من الوضع الوبائي "المتفجر" على حد تعبيرها، علما أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس.

المصدر: RT