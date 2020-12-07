قائد أسطول البلطيق الروسي يكشف عن رد عملي على حشود الناتو قرب الحدود الروسية

كشف قائد أسطول البلطيق الروسي، الأدميرال ألكسندر نوساتوف، أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية اقتربت من الحدود الروسية في منطقة مسؤولية أسطوله في عام 2020 أكثر من عشر مرات.

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وقال الأدميرال نوساتوف في هذا الشأن: "هذا العام تم تسجيل أكثر من ألف طلعة استطلاعية بالقرب من حدود البلاد في منطقة مسؤولية أسطول البلطيق، وهي تزيد بنحو مائة وخمسين عن العام الماضي، وقد اقتربت القاذفات الاستراتيجية الأمريكية من حدودنا أكثر من عشر مرات. وفي العام الماضي للمقارنة، رصدت حالتان فقط من هذا القبيل".

وأكد الأدميرال أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية قامت للمرة الأولى على الإطلاق برحلات جماعية في عام 2020.

وأوضح الأدميرال في البحرية الروسية أن إحدى المهام ذات الأولوية لأسطول البلطيق هي زيادة تعزيز الدفاع الجوي، مضيفا قوله: "اليوم، يجري حماية سماء البلطيق ليلا ونهارا من قبل فوج طيران مقاتل مسلح بطائرات سو – 27، ووحدة دفاع جوي مسلحة بأنظمة صواريخ الفاع الجوي إس – 400 تريومف، وفوج صواريخ منفصل مضاد للطائرات مزود بأنظمة الدفاع الجوي تور – أم 2، علاوة على أنظمة الدفاع الجوي على متن السفن الحربية".

وأعلن نوساتوف أن أسطول البلطيق سيجري تعزيزه بفرقة مشاة آلية ردا على حشد قوات الناتو بالقرب من الحدود البرية لروسيا في منطقة كالينينغراد.

وأفاد الأدميرال بأنه يجري اليوم نشر وحدة مدرعة والعديد من مجموعات الكتائب التكتيكية، إضافة إلى وحدات ضاربة أخرى من قوات الناتو قرب حدود منطقة كالينينغراد.

وذكر نوساتوف في هذا الشأن أن "قيادة القوات المسلحة اضطرت ردا على هذا التهديد، إلى اتخاذ إجراءات مضادة، كان من بينها تشكيل فرقة مشاة آلية كاملة، أصبحت جزءا من فيلق جيش أسطول البلطيق. ويشمل التشكيل الجديد أفواج مشاة آلية، ومدفعية ومدرعات".

المصدر: تاس