الممثل الخاص للرئيس الروسي يدشن مهام منصبه الجديد بطلقة مدفعية

أعلن أناتولي تشوبايس الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون العلاقات مع المنظمات الدولية، أنه دشن عمله في منصبه الجديد بإطلاق طلقة رمزية من مدفع هاوتزر في مدينة بطرسبورغ.

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وكتب تشوبايس على صفحته في "تويتر" اليوم الأحد: "إحياء لبدء مهامي الجديدة، أطلقت طلقة نارية في تمام الساعة 12:00 من مدفع هاوتزر نوع دي-30 من قلعة بطرس وبولس" وأشار إلى أن الطلقة لم تكن لها آثار مضرة بالمناخ والبيئة.

وفي 4 ديسمبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين أناتولي تشوبايس ممثلا خاصا له لشؤون العلاقات مع المنظمات الدولية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости! (Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет). Опубликовано Anatoly Chubays Воскресенье, 6 декабря 2020 г.

وأوضح الكرملين أن تشوبايس بمنصبه الجديد لن يعتبر موظفا في أجهزة الدولة ولن يتبع لكوادر إدارة الرئيس الروسي.

وجاء المرسوم بعد إعفاء تشوبايس من منصب رئيس مؤسسة "روس نانو" الحكومية لتكنولوجيا النانو، الذي شغله منذ 2008.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أعلن في 23 نوفمبر الماضي عن خطط لإصلاح "روس نانو" والمؤسسات الحكومية الأخرى الخاصة بالتنمية، ودمجها في مؤسسة استثمارية جديدة.

المصدر: Lenta.ru