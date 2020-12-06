خبير روسي يتنبأ بتراجع جائحة كورونا في البلاد أواخر العام المقبل

توقع كبير أطباء مستشفى رقم 15 بموسكو، فاليري فيتشوركو، إمكانية أن تبدأ جائحة فيروس كورونا في البلاد بالتراجع أواخر العام المقبل.

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وفي تصريحات لبرنامج "أخبار الأسبوع" الذي بثته قناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الأحد، قال فيتشوركو: "مع حلول صيف العام 2021، سنشهد انخفاض شراسة (الجائحة)، بحسب رأيي، لأننا سنكون قد بدأنا عملية التطعيم وبالتالي سيصبح جزء لا يستهان به من السكان قد تعرفوا على الفيروس، وأتوقع تراجع عدوى كورونا مع نهاية العام 2021".

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد سجلت روسيا، منذ بداية الجائحة وحتى اليوم الأحد،، 2460770 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 1937738 حالة شفاء و43141 حالة وفاة.

المصدر: تاس