 
مباشر

خبير روسي يتنبأ بتراجع جائحة كورونا في البلاد أواخر العام المقبل

أخبار روسيا

خبير روسي يتنبأ بتراجع جائحة كورونا في البلاد أواخر العام المقبل
Sputnik Kirill Kalinnikov
كبير أطباء مستشفى رقم 15 بموسكو، فاليري فيتشوركو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/paua

توقع كبير أطباء مستشفى رقم 15 بموسكو، فاليري فيتشوركو، إمكانية أن تبدأ جائحة فيروس كورونا في البلاد بالتراجع أواخر العام المقبل.

إقرأ المزيد
إصابات كورونا اليومية في روسيا تتخطى لأول مرة الـ29 ألفا
إصابات كورونا اليومية في روسيا تتخطى لأول مرة الـ29 ألفا

وفي تصريحات لبرنامج "أخبار الأسبوع" الذي بثته قناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الأحد، قال فيتشوركو: "مع حلول صيف العام 2021، سنشهد انخفاض شراسة (الجائحة)، بحسب رأيي، لأننا سنكون قد بدأنا عملية التطعيم وبالتالي سيصبح جزء لا يستهان به من السكان قد تعرفوا على الفيروس، وأتوقع تراجع عدوى كورونا مع نهاية العام 2021".

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد سجلت روسيا، منذ بداية الجائحة وحتى اليوم الأحد،، 2460770 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 1937738 حالة شفاء و43141 حالة وفاة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا