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روسيا.. مصرع 3 فتيان في حادث سير بمشاركة قطيع من الخيل

أخبار روسيا

روسيا.. مصرع 3 فتيان في حادث سير بمشاركة قطيع من الخيل
Sputnik
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قالت شرطة جمهورية بشكيريا بوسط روسيا، إن ثلاثة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 16 و 15 عاما، قتلوا وأصيب آخران، عند اصطدام سيارة بقطيع من الخيول في منطقة ابزيليلوفسكي الليلة الماضية.

وأضافت: "اصطدمت مجموعة من المراهقين كانوا على متن سيارة سياحية، بقطيع من الخيول. وأسفر الحادث عن مصرع 3 فتيان على الفور، وإصابة فتاتين تم نقلهما إلى المستشفى".

وتجري الشرطة تحقيقا، لتحديد كل ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي

 

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