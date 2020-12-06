روسيا.. مصرع 3 فتيان في حادث سير بمشاركة قطيع من الخيل

قالت شرطة جمهورية بشكيريا بوسط روسيا، إن ثلاثة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 16 و 15 عاما، قتلوا وأصيب آخران، عند اصطدام سيارة بقطيع من الخيول في منطقة ابزيليلوفسكي الليلة الماضية.

وأضافت: "اصطدمت مجموعة من المراهقين كانوا على متن سيارة سياحية، بقطيع من الخيول. وأسفر الحادث عن مصرع 3 فتيان على الفور، وإصابة فتاتين تم نقلهما إلى المستشفى".

وتجري الشرطة تحقيقا، لتحديد كل ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي