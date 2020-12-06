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النيران تلتهم قسم ألعاب نارية وتنير السماء في سوق بمدينة روسية

أخبار روسيا

النيران تلتهم قسم ألعاب نارية وتنير السماء في سوق بمدينة روسية
Sputnik
حريق في سوق بمدينة روستوف على الدون بجنوب روسيا
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قالت مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة روستوف على الدون في روسيا، إن مساحة الحريق في سوق "كلاسيك" بمدينة روستوف على الدون بجنوب البلاد، زادت عن ألفين وخمسمئة متر مربع.

وذكرت أن النيران اندلعت في حوالي السادسة والنصف من صباح اليوم، في جناح لبيع الألعاب النارية الذي تبلغ مساحته 3.3 ألف متر مربع.

 وتم تصنيف الحريق، عند المستوى الرابع من حيث الصعوبة.

وأضافت المديرية، أن أكثر من 40 سيارة إطفاء وأكثر من 130 شخصا من رجال الإطفاء يشاركون في إخماد النيران.

ووفقا للمعطيات المتوفرة حتى الآن، لم تقع أية إصابات بشرية بسبب الحريق.

المصدر: وكالات

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