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وزارة الصحة الروسية تكشف عن سعر بيع لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

أخبار روسيا

وزارة الصحة الروسية تكشف عن سعر بيع لقاح
Sputnik Konstantin Mikhalchevsky
لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، عن تسجيلها سعر بيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وقال نائب وزير الصحة، أليكسي كوزنيتسوف، للصحفيين، إن سقف سعر البيع للقاح، الذي صممه مركز "غاماليا" العلمي الطبي الروسي، (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم تم تسجيله بشكل رسمي) سيشكل 1942 روبلا (26,15 دولار أمريكي) مقابل مكوني اللقاح الاثنين.

وأكد المسؤول أن حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح المذكور ستكون مجانية وطواعية حصرا.

المصدر: تاس

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