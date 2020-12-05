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بوتين: قطاع الأعمال أظهر مسؤوليته ونضوجه الاجتماعي في زمن الحرب على كورونا

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بوتين: قطاع الأعمال أظهر مسؤوليته ونضوجه الاجتماعي في زمن الحرب على كورونا
Sputnik Alexey Nikolsky
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قطاع الأعمال الوطني أظهر في زمن مكافحة فيروس كورونا المستوى العالي لمسؤوليته ونضوجه الاجتماعي.

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وخلال لقاء عبر الفيديو أجراه بوتين مع ممثلي حركة المتطوعين في روسيا والمشاركين في المرحلة النهائية من مسابقة "المتطوع الروسي - 2020، أشار رئيس الدولة إلى أن مسؤولية رجال الأعمال أمام المجتمع تجد انعكاسها في "العديد من الأعمال النبيلة حقيقة، كتبرعات مالية خاصة لتقديم دعم إضافي لمؤسسات الصحة العامة، وشراء مستلزمات الوقاية الفردية للمتطوعين والمواطنين المحتاجين، وتوزيع وجبات غذائية مجانية على أعضاء الفرق الطبية وفرق الإسعاف.

وأكد بوتين أن قطاع الأعمال في البلاد يظهر "نضوجه الاجتماعي"، ولا سيما في ظروف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: نوفوستي

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