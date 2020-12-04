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الحكومة الروسية توصي بالحد من الكحول 42 يوما بعد تلقي لقاح كورونا

الصحة

الحكومة الروسية توصي بالحد من الكحول 42 يوما بعد تلقي لقاح كورونا
Sputnik
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أوصت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد، بالحد من المشروبات الكحولية طيلة 42 يوما بعد التطعيم.

وبررت غوليكوفا توصيتها، بأن هذه الفترة لازمة لتكوين المناعة وتناول الكحول يضعف المناعة.

وأوصت غوليكوفا أيضا خلال هذه الفترة بالامتناع عن زيارة الأماكن المكتظة وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقالت: "من المهم جدا عدم الإصابة بالعدوى في غضون 42 يوما. التطعيم ليس وقاية وحماية من الفيروس فحسب، بل هو مسؤولية أيضا. وعند اتخاذ القرار بالخضوع للتطعيم، يجب التقيد بالتعليمات اللازمة".

المصدر: وكالات روسية

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