5 آلاف طلب خلال الـ5 ساعات الأولى.. موسكو تطلق حملة التلقيح ضد كورونا

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن 5 آلاف شخص سجلوا طلباتهم إلكترونيا لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في المدينة خلال الساعات الخمس الأولى بعد فتح باب التسجيل اليوم الجمعة.

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وكتب سوبيانين على موقعه الإلكتروني: "عملية التطعيم المعقدة ضد كوفيد قد تم إطلاقها. في الساعات الخمس الأولى تم تسجيل 5 آلاف شخص للتلقيح، وهم من المعلمين والأطباء والعاملين في الرعاية الاجتماعية، أولئك الذين يخاطرون بصحتهم وحياتهم أكثر من غيرهم".

وكان سوبيانين قد أعلن أمس الخميس عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لتطعيم سكان المدينة من بعض الفئات ضد فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم 4 ديسمبر، بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

المصدر: وكالات