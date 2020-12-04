روسيا.. 27403 إصابة و569 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 27403 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة نزولا من 28145 أمس الخميس، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 569 مقابل 554 في الإحصائية السابقة.

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وحسب التحديث اليومي لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن إجمالي الحالات المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء، وصل إلى مليونين و402949، منها 42174 حالة وفاة.

وذكر المركز أن 28901 شخص تعافوا من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و888752.

وفي العاصمة موسكو ارتفع عدد الوفيات اليومية من 73 أمس إلى 77 اليوم، بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة من 7750 أمس إلى 6868 اليوم، ليتجاوزه مؤشر حالات الشفاء الذي بلغ 6891 حالة خلال اليوم الماضي.

وفي بطرسبورغ، استقر معدل الإصابات الجديدة منذ أسبوع عند عتبة الـ3700، حيث بلغ 3694 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تراجع عدد الوفيات اليومية من 69 أمس إلى 57 اليوم، وتسجيل 2437 حالة شفاء جديدة.

المصدر: RT