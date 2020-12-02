روسيا.. تشديد قيود مكافحة كورونا في سان بطرسبورغ خلال عطلة رأس السنة

أعلنت سلطات ثاني أكبر مدن روسيا سان بطرسبورغ اليوم الأربعاء عن فرض قيود إضافية على الحياة الاجتماعية بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد خلال عطلة عيد رأس السنة.

وأعلنت إدارة محافظ سان بطرسبورغ اليوم الأربعاء عن سلسلة إجراءات جديدة تأتي في محاولة لردع تفشي الوباء، منها:

منع المقاهي والمطاعم والحانات من استقبال الزوار خلال فترة بين 30 ديسمبر و3 من يناير (بالاستثناء خدمات توصيل الطعام والمطاعم الخاصة بالشركات والمؤسسات الرسمية والمطاعم في محطات سكك الحديد ومطار بولكوفو الدولي ومحطات البنزين)،

منع المطاعم من تقديم الخدمات إلى الزوار منذ الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا خلال فترتي 25-29 ديسمبر و4-10 يناير،

إغلاق كافة المتاحف والمسارح وقاعات الحفلات خلال فترة بين 30 ديسمبر و10 يناير.

حظر تنظيم أي فعاليات جماعية داخل مباني يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 شخصا، إذا لم تصدر هيئة الرقابة على حقوق المستهلك ("روس بوتريب نادزور") توجيهات أخرى بهذا الشأن.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية رصد سلسلة قفزات غير مسبوقة في حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في المدينة المعروفة بالعاصمة الشمالية لروسيا.

وحذر محافظ سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف من أن السلطات المحلية ستستمر في تشديد القيود الرامية للحد من تفشي كورونا إذا استمر الوضع في التدهور، مقرا بوجود نقص في الأدوية المضادة للفيروسات في المدينة.

وأكد بيغلوف أن نسبة المقاعد الخالية من تلك المخصصة للمصابين بكورونا في مستشفيات بطرسبورغ تراجعت إلى 6%.

المصدر: نوفوستي