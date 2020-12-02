ماتفينكو تبدأ حجرا صحيا ذاتيا وكودرين يعلن إصابته بفيروس كورونا

بدأت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، حجرا صحيا ذاتيا بعد اختلاطها بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا، كذلك أعلن رئيس غرفة الرقابة المالية أليكسي كودرين إصابته بالفيروس.

وقال المتحدث باسم مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى في لبرلمان الروسي)، أندري ياتسكين، إن ماتفينكو بدأت عزلا صحيا ذاتيا، بعد أن ثبتت إصابة شخص بالفيروس اختلطت معه في وقت سابق.

بدوره أعلن رئيس غرفة الرقابة المالية، أليكسي كودرين، اليوم الأربعاء على صفحته في "تويتر"، إصابته بفيروس كورونا، ودخوله في حجر صحي.

وتعليقا على استفسارات صحفية حول ما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اختلط بالمسؤولين الكبيرين اللذين أعلنا بدء عزل صحي ذاتي، قال الكرملين إن بوتين لم يعقد اجتماعات شخصية مع رئيس غرفة الرقابة المالية، أليكسي كودرين، كما لم يتصل شخصيا برئيسة مجلس الاتحاد، فالنتينا ماتفينكو.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الاجتماعات التي يعقدها مجلس الأمن الروسي، حيث تشارك ماتفينكو، تعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

المصدر: تاس