موسكو: نأمل بنشر المراسلات مع منظمة حظر الكيميائي حول قضية نافالني قريبا

أعلن مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، أن روسيا تأمل بنشر مراسلاتها مع المنظمة حول قضية المدون الروسي أليكسي نافالني.

وقال شولغين في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الثلاثاء، إن "روسيا والأمانة الفنية للمنظمة تواصلان العمل للاتفاق على شروط التعامل الفني (حول قضية نافالني)، بما في ذلك مختلف تفاصيلها اللوجيستية والقانونية والفنية والعملياتية وغيرها".

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وأضاف أنه "لا يمكن في الوقت الحالي التنبؤ بنتائج المناقشات الجارية وموعد انتهائها".

وأشار إلى أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ردت على طلب ألمانيا بشأن قضية نافالني بسرعة، بينما تنتظر روسيا ردا على طلبها لأكثر من شهرين.

وأعرب عن أمله بأن يكون العمل أسرع بعد نشر المراسلات الكاملة بين روسيا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول القضية.

المصدر: "نوفوستي"