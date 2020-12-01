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السلطات الروسية تعلن جمع 10.5 ألف لتر من بلازما دم المتعافين من "كوفيد-19"

أخبار روسيا

السلطات الروسية تعلن جمع 10.5 ألف لتر من بلازما دم المتعافين من
Sputnik Vladimir Astapkovich
أخذ بلازما الدم من متعافين من مرض "كوفيد-19" في موسكو
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أوردت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفدرالية الروسية للشؤون الطبية والبيولوجية، أن الوكالة قد جمعت حتى الآن 10.5 ألف لتر من بلازما دم المتعافين من مرض "كوفيد-19".

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وأثناء اجتماع لهيئة مجلس التنسيق الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ذكرت المسؤولة أن الوكالة بدأت جمع بلازما دم المتعافين (التي تستخدم لتقوية المناعة من الفيروس) منذ أبريل الماضي، وقد أنشئ منذئذ مركز تنسيق مخصص لجمع البلازما واستخدامها الطبي، كما تم إصدار توصيات كتابية بهذا الشأن للمؤسسات الطبية الفدرالية والمحلية وكذلك لمؤسسات خدمة الدم عبر البلاد. 

المصدر: نوفوستي

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