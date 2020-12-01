أجهزة الأمن الروسية تفك لغز مقتل 26 مسنة وتقبض على "سفاح"

أعلنت المتحدثة باسم هيئة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن الشاب الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في جمهورية تتارستان، للاشتباه في قتله 26 امرأة مسنة، قد اعترف بجرائمه.

ووقعت الجرائم بين عامي 2011 و 2012 في 12 منطقة في وسط روسيا، ونهر الفولغا والأورال.

وبعد قيام خبراء الطب الجنائي بأكثر من 10 آلاف اختبار لمقارنة الحمض النووي، الذي تم العثور عليه في مسرح الجرائم المذكورة، تم اكتشاف أن شخصا واحدا وراء جميع جرائم قتل المسنات الـ26 التي حدثت في الجمهورية.

وتم اعتقال راديك تاغيروف، 38 عاما، من سكان قازان، بعد الاشتباه في ارتكابه جرائم قتل، وهو يعمل في مجال النجارة وسبق وأُدين سنة 2009 بالسرقة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية، إيرينا فولك، إن الشخص، الذي تم إلقاء القبض عليه، هو سفاح يقدم خدمات مثل صيانة الأبواب للمتقاعدين، ويعمد لسرقة المدخرات بعد تنفيذ جرائمه ويفر.

المصدر: نوفوستي