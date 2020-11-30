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ريابكوف: روسيا لن تبحث تبعية القرم مع واشنطن

أخبار روسيا

ريابكوف: روسيا لن تبحث تبعية القرم مع واشنطن
Sputnik VASILY BATANOV
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أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لن تبحث تبعية القرم مع واشنطن، لأن روسيا لا تعتبرها قضية وكل شيء قد تم حسمه.

وقال ريابكوف خلال منتدى "فورت روس" للحوار، يوم الاثنين، إن "مسألة القرم ليست خاضعة للنقاش. وهذه ليست قضية، وإن كل شيء قد تم حسمه".

وأضاف أن سياسة العقوبات الأمريكية غير فعالة، مشيرا إلى أن موسكو وواشنطن يجب أن تعملا على تطوير العلاقات الثنائية بدلا من مواصلة فرض العقوبات على بعضهما البعض.

يذكر أن القرم أصبحت إقليما روسيا في عام 2014 بعد استفتاء لم تعترف به الدول الغربية. وعلى خلفية انضمام القرم إلى روسيا، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو.

المصدر: تاس

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