موسكو تدعو واشنطن للتخلي عن نشر أسلحة نووية على أراضي حلفائها

دعت موسكو الولايات المتحدة للتخلي عن نشر أسلحتها النووية على أراضي الدول الحليفة لواشنطن، وخاصة الدول غير النووية منها.

وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في منتدى "فورت روس"، اليوم الاثنين: "نأمل بأن الولايات المتحدة ستكف عن تقاسم الأسلحة النووية مع حلفائها، وستتخلى عن نشر الأسلحة النووية على أراضي الدول التي لا تمتلكها، والقيام بتدريب الخبراء في تلك الدول".

وتابع قائلا: "من الواضح أن ذلك يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وظهور مخاطر جديدة. وهذا أيضا انتهاك للمادتين الأولى والثانية من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي".

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وأشار ريابكوف إلى أهمية تمديد معاهدة الحد من الأسلحة لهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، قائلا إن من شأنه أن يسمح "بكسب الوقت من أجل المفاوضات حول مستقبل الرقابة على الأسلحة النووية والصواريخ مع اعتبار جميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي".

وأكد ضرورة الحوار حول الدفاع المضاد للصواريخ، مشيرا إلى أن الخطط الأمريكية لنشر أنظمة الدفاع الصاروخي في الفضاء وضمان تدمير صواريخ العدو على الأرض قبل إطلاقها "تزيد من خطر مختلف السيناريوهات لاستخدام الأسلحة النووية".

وأشار إلى أن "روسيا على قناعة بأن الإمكانيات للاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة لم تستنفد. وفي الظروف الراهنة من المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة".

المصدر: تاس