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موسكو: نأمل بالحصول على رد واشنطن على مقترحاتنا بشأن الأمن السيبراني

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موسكو: نأمل بالحصول على رد واشنطن على مقترحاتنا بشأن الأمن السيبراني
Sputnik Russian Foreign Ministry
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
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قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن روسيا تأمل في الحصول على رد من الولايات المتحدة على مقترحاتها في مجال الأمن السيبراني.

وأكد ريابكوف خلال منتدى "فورت روس" للحوار، اليوم الاثنين، أنه "خلال الأشهر الأخيرة قدمت روسيا والرئيس فلاديمير بوتين شخصيا مجموعة من المقترحات المحددة، بما فيها حول الأمن السيبراني".

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وأضاف: "أنا آمل بأن الإدارة الأمريكية القادمة ستنظر فيها وتقدم لنا ردا محددا".

وأكد ريابكوف أن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن بغض النظر عن الشخص الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية. وقال: "نحن منفتحون على علاقات مع أي شخص يشغل الكرسي في البيت الأبيض، ونحن مستعدون لمواصلة الحوار من النقطة التي أوقفناه فيها".

المصدر: تاس

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