التعليم العالي الروسية: الطلبة الأجانب غير القادرين على دخول روسيا لن يحرموا من مقاعدهم

أعلنت وزارة التعليم العالي الروسية، أن الطلبة الأجانب الذين يدرسون عى حساب الدولة، ولم يستطيعوا الدخول إلى روسيا بسبب الظرف الوبائي لن يُحرموا من مقاعدهم ومواصلة دراستهم.

ويأتي تصريح وزارة التعليم العالي الروسية، ردا على أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول فصل حوالي 2000 طالب أجنبي من الجامعات الروسية بعد أن تعذر عليهم الدخول إلى روسيا بسبب وباء كورونا.

وقالت الوزراة إنها لم تتلق أي تقارير أو شكاوى عن فصل غير قانوني للطلاب، وأكدت أنه لم يقع طرد أي طالب أجنبي بسبب التحول لنظام الدراسة عن بعد، وبسبب عدم كفاية جودة الاتصال والانترنت.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحويل جميع المؤسسات التعليمية في موسكو وسانت بطرسبرغ، بالإضافة إلى عدد من الجامعات في المناطق التي يوجد بها وضع وبائي صعب، إلى نظام التعليم عن بعد.

المصدر: نوفوستي