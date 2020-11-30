القبض على عنصرين إرهابيين متهمين بقتل جنود روس في حرب الشيشان عام 1999

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال عنصرين في التنظيم الإرهابي، الذي شكله شامل باساييف، وخطاب، تورطا في قتل جنود روس في عام 1999.

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان، اليوم الاثين: "تم اعتقال عنصرين من اصل شيشاني، وهما إيدالوف أصلانبيك، وإيدالوف سلامبيك، شاركا في هجوم مسلح، يوم 4 أكتوبر 1999، كجزء من التنظيم العصابي، لشامل باساييف وخطاب، ضد الجيش الروسي، في محطة تشيرفلينايا في منطقة شيلكوفسكي في جمهورية الشيشان".

وأشار البيان إلى أن الاشتباك المسلح الذي وقع آنذاك أسفر عن مقتل 15 جنديا روسيا وإصابة 28 آخرين، مؤكدا استمرار البحث عن المشاركين الآخرين في الاشتباكات المسلحة مع الجيش الروسي، الذين أفلتوا من العقاب.

المصدر: نوفوستي