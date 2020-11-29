شويغو ردا على وزيرة الدفاع الألمانية: يا شباب في مدرستنا مدير آخر

وصف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تصريحات نظيرته الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباور، بشأن ضرورة "التحدث مع روسيا من موقف القوة"، وصفه بـ"كلام تلميذة في المدرسة الابتدائية".

وذكّر شويغو، في حديثه اليوم الأحد بمناسبة الذكرى الـ75 لدحر النازية الألمانية وانتهاء الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، باكتشاف الباحثين الروس في العام الجاري حطام سفينة "أرمينيا" في البحر الأسود، التي أغرقها الطيران الألماني قبالة سواحل القرم في نوفمبر 1941، ما أودى بأرواح ما بين 4.5 ألف و10 آلاف من المدنيين، حسب تقييمات مختلفة.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن المصير المأساوي لهذه السفينة من القصص الكثيرة المتعلقة بالحرب الوطنية العظمى التي لا يجوز نسيانها.

وتطرق شويغو في هذا الصدد إلى تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية الحالية، كرامب كارينباور، قائلا إن "الجيل الجديد من السياسيين، لا سيما في ألمانيا نفسها، يبادر اليوم إلى تعليمنا دروس الحياة ويتحدثون عن كيفية التفاوض معنا من موقف القوة".

وتابع: "تشبه هذه التصريحات أكثر ما يأتي على لسان تلميذة في مدرسة ابتدائية من التعدي على تلاميذ في مدرسة أخرى، وبإمكان هذه التلميذة فعل أي شيء لأن والدها أو والدتها يتولي منصب مدير المدرسة. يا شباب، نحن من مدرسة أخرى ولدينا مدير آخر".

وكانت كرامب كارينباور قد قالت إنه يجب أن تتفاوض ألمانيا مع روسيا بشأن نزع الأسلحة "من موقف القوة"، مضيفة أن هذا "كان دائما نهجا جيدا للسياسة الخارجية الألمانية".

المصدر: نوفوستي