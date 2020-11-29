بوتين يصر أثناء اجتماع افتراضي أن يبلس حاكم إيركوتسك والوفد المرافق له قبعاتهم

أصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، أن يلبس حاكم مقاطعة إيركوتسك، إيغور كوبزيف، وموظفون قبعاتهم، بسبب درجة الحرارة التي التي كانت 20 تحت الصفر.

وظهر حاكم مقطعة إيركوتسك ومعه موظفون آخرون في مقطع فيديو قبل وصلهم بالكرملين لعقد مؤتمر مع بوتين، وهم يقفون في مكان مفتوح تغطيه الثلوج، وقد نزعوا قبعاتهم (احتراما لبوتين) مع بداية البث مباشرة نظرا لأن الحدث كان عمليا ورسميا ومع رئيس الدولة الروسية.

انتبه الرئيس بوتين لعدم ارتدائهم القبعات في هذا الجو القارس فأصر أن يلبسوها لتقيهم شدة البرد وتجنبهم المرض.

وفي وقت لاحق قال حاكم إيركوتسك إنه اختار الظهور بدون قبعة، احتراما لمقام الرئيس، رغم أن درجات الحرارة كانت 20 تحت الصفر.

المصدر: نوفوستي