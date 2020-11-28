بوتين يوجه رسالته إلى الجمعية الفيدرالية في أوائل عام 2021

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي توجيه الرسالة إلى الجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية، قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف ممثل الكرملين، أن توجيه هذه الرسالة، سيتم في أوائل عام 2021.

وتابع بيسكوف، القول ردا على سؤال حول توقيت الرسالة: "هذه الفعالية لن تجري قبل نهاية العام الجاري، على الأقل لم يتم التخطيط لذلك حتى الآن".

وقال بيسكوف: "على الأغلب، يجب توقع الحدث في بداية [العام] المقبل، كما كان في السنوات القليلة الماضية".

المصدر: تاس