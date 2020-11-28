مقاتلة روسية تنطلق لمراقبة طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

انطلقت مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، اليوم السبت، لتحديد هوية ومرافقة طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "RC-135"، فوق البحر الأسود.

وأفاد مركز إدارة الدفاع الوطني التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بأن وسائط مراقبة المجال الجوي، تمكنت من رصد هدف جوي غريب فوق المياه الدولية للبحر الأسود، وهو يقترب من حدود الدولة الروسية.

وأضاف المركز: "ومن أجل التعرف على الهدف ومنع اقترابه وانتهاكه للمجال الجوي الروسية، انطلقت مقاتلة من طراز سو-27، من قاعدتها لمراقبة ومتابعة الطائرة الغريبة".

وتمكن طاقم الطائرة الروسية، من تحديد هوية الطائرة الأجنبية التي تبين أنها، طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز RC-135، ورافقتها فوق البحر الأسود، حتى ابتعدت عن الحدود الروسية.

المصدر: تاس