كورونا قد يترك أثره على طبيعة العمل.. مسؤول روسي وصف الأمر بالثورة

رجح رئيس غرفة الرقابة المالية في روسيا، أليكسي كودرين، أن يستمر نظام العمل عن بعد في قطاع الخدمة المدنية بروسيا، بعد الوباء، ووصف ذلك بالـ"ثورة في الخدمة المدنية".

وأكد كودرين أن تغييرات كبيرة ستحدث حتى في مثل هذا النظام المحافظ مثل الخدمة المدنية، مضيفا: "علاوة على ذلك فإنها ستحدث في القطاع الخاص أيضا".

وقال إنه "من المحتمل أن تكون هناك ثورة في الخدمة المدنية، لأنه على ما أعتقد، بعد الوباء، سنسمح ونحافظ إلى حد كبير على نظام العمل عن بعد (من البيت)، وقد نعمل على أن يكون أكثر فعالية".

المصدر: تاس