موسكو وأبوظبي تبحثان سبل التعاون بين البلدين

بحث مدير الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، اليوم الخميس، مع السفير الإماراتي لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، أوجه التعاون بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني الروسي، فاليري غريبكين: "التقى السيد فيكتور زولوتوف والسفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، وقد ناقش الطرفان التعاون بين البلدين".

وأشار غريبكين إلى أنه قبل بدء المفاوضات، قام الوفد الإماراتي بزيارة المتحف المركزي لقوات الحرس الوطني ووقعوا على كتاب الضيوف الفخريين.

وأضاف غريبكين أنه "خلال اللقاء، قدم مدير الحرس الوطني لممثلي الوفد الإماراتي إحاطة بشأن الأنشطة الرئيسية للإدارة. وفي ختام المحادثات أشار الجنرال زولوتوف إلى أن الحرس الوطني الروسي كان دائما مستعدا للحوار البناء والتعاون مع الزملاء الأجانب".

المصدر: سبوتنيك