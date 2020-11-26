الحرس الوطني الروسي يكشف نتائج عملياته لمحاربة الجريمة والإرهاب لعام 2020

أكد الحرس الوطني الروسي اليوم الخميس أن العمليات التي شاركت فيها عناصره أسفرت عن "تحييد" 13 شخصا إجراميا والقبض على أكثر من 30 آخرين منذ مطلع العام الجاري.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المكتب الإعلامي للحرس الوطني إعلانه عن تنفيذ أكثر من 3.7 ألف عملية في سبيل مكافحة أنشطة الجماعات الإجرامية المسلحة منذ بداية عام 2020، مضيفا: "بمشاركة أفراد الهيئة (الحرس الوطني) تم تحييد 13 عنصرا إجراميا والقبض على 32 مشاركا ناشطا متورطا في الأنشطة الإجرامية السرية، بالإضافة إلى تدمير 66 موقعا للبنى التحتية الإجرامية ومصادرة 410 قطع السلاح".

وأشار البيان إلى تفكيك وحدات الهندسة التابعة للحرس الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كميات كبيرة من الذخيرة والمتفجرات كانت تشكل خطرا كبيرا على أمن المواطنين، مؤكدا أن بعضها لم يكن مخصصا للأعمال الإرهابية.

المصدر: تاس