روسيا تنفذ اختبارا ناجحا جديدا لصاروخ "تسيركون" الخارق للصوت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس عن تنفيذ إطلاق تجريبي ناجح جديد لصاروخ "تسيركون" المجنح الخارق للصوت في المحيط المتجمد الشمالي.

وأكدت الوزارة أن الصاروخ أطلق من متن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" المتواجدة في البحر الأبيض وضرب هدفا يقع على بعد نحو 450 كلم في بحر بارنتس، وتجاوزت سرعة تحليقه ثمانية ماخات.

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ونفذت وزارة الدفاع الروسية إطلاقا تجريبيا مماثلا للصاروخ الحديث في أكتوبر الماضي.

وسيدخل صاروخ "تسيركون"، بعد اختتام الاختبارات، الخدمة في البحرية الروسية، كما سبق أن كشف الرئيس فلاديمير بوتين أن العمل جار على تصميم نسخة من هذا الصاروخ تطلق من الأرض.

ومن المفترض أن تتجاوز أقصى سرعة لصاروخ "تسيركون" سرعة الصوت بتسعة أضعاف وتبلغ نحو 10.7 ألف كلم في الساعة، وسيكون بإمكانه ضرب أهداف على مسافة تزيد على ألف كلم.

المصدر: نوفوستي