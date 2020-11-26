وفاة قائد مديرية أبحاث أعماق البحار في الدفاع الروسية جراء كورونا

أكدت مصادر في قطاع صناعة السفن أن قائد مديرية أبحاث أعماق البحار التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري أليكسي بوريليتشيف، توفى متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت وكالة "تاس" اليوم الخميس، نقلا عن مصدر في قطاع صناعة السفن، أن بوريليتشيف، حائز وسام بطل روسيا، فارق الحياة في مستشفى بوردينكو التابع لوزارة الدفاع في موسكو، عن عمر يناهز 63 عاما.

ونعى رئيس مديرية صناعة السفن والآلات البحرية في وزارة الصناعة والتجارة الروسية، بوريس كاباكوف، الضابط البحري رفيع المستوى الراحل على صفحته في "فيسبوك".

وكان بوريليتشيف يتولى قيادة مديرية أبحاث أعماق البحار منذ عام 2005.

وفي عام 1996 تم تقليد الضابط بوسام "بطل روسيا"، بعد أن نفذت غواصة نووية بقيادته مناوبة صعبة في مناطق خاضعة لهيمنة القوات الأمريكية في المحيط الأطلسي، حيث رصدت غواصة أمريكية مزودة بصواريخ باليستية وطاردتها سرا على مدى وقت طويل.

المصدر: تاس