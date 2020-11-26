ماريا بوتينا تترأس مشروعا جديدا على قناة RT

أعلنت ماريا بوتينا، المواطنة الروسية التي كانت معتقلة في الولايات المتحدة، أنها قبلت عرضا للعمل في قناة RT الروسية.

إقرأ المزيد

وصرحت ماريا بوتينا بأنها قبلت عرض رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، وستصبح رئيسة مشروع جديد على RT بعنوان "أبناؤنا لا نتخلى عنهم".

وقالت ماريا بوتينا، وهي عضو في لجنة الغرفة العامة للاتحاد الروسي لشؤون الأمن والتعاون مع لجنة المراقبة العامة: "مارغريتا سيمونيان كانت من أوائل الشخصيات التي ساندتني.. عندما عدت وقفت معي RT، وبدأت أنا التعاون في مشروع يتعلق بالإفراج عن مواطنينا. واليوم أنا مستعدة لأعلن أنني أقبل عرض مارغريتا سيمونيان لأكون رئيسة للمشروع الجديد (أبناؤنا لا نتخلى عنهم) على RT.

وكانت بوتينا اعتقلت في يوليو 2018، وحُكم عليها بالسجن 18 شهرا بتهمة "التآمر للعمل بشكل غير قانوني كعميل أجنبي".

وقد اضطرت للاعتراف بذنبها لتفادي عقوبة السجن لسنوات عديدة.

وبنهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، تم إطلاق سراحها ورُحلت إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي