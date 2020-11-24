بوتين وأردوغان يؤكدان على ضرورة تنفيذ الاتفاق حول قره باغ بالكامل

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في منطقة قره باغ وسير تنفيذ الاتفاق حول إنهاء النزاع هناك.

وجاء في بيان للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن "الجانبين أكدا على ضرورة تنفيذ القرارات الهادفة إلى ضمان الاستقرار والحياة الطبيعية في المنطقة بشكل كامل".

من جهتها، أفادت وكالة "الأناضول" بأن الرئيس التركي قال لبوتين إنه "لا يمكن فهم انتقاد جهود السلام من قبل رئيسي فرنسا وأمريكا المشاركين في مجموعة مينسك".

وأعرب أردوغان لبوتين عن تطلعه إلى انطلاق نشاط مركز المراقبة التركي الروسي بإقليم قره باغ في أقرب وقت.

وشدد على ضرورة عدم السماح لأرمينيا بالتهرب من التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قره باغ، حسب "الأناضول".

يتبع...