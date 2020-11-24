رئيس الحكومة الروسية: التطعيم ضد كورونا في البلاد سيكون اختياريا

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الثلاثاء، أن التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد سيكون اختياريا دون إكراه أحد على تلقي اللقاح.

إقرأ المزيد

وقال خلال اجتماع مع مصنعي اللقاحات ضد كورونا: "يجب توفير إمكانية تلقي التطعيم ضد الفيروس في كل منطقة من مناطق بلادنا ولكل شخص".

وأضاف: "بالطبع، الخيار في تلقي التطعيم من عدمه يعود للناس أنفسهم، ولن يجبر أحد على القيام بذلك".

وأشار ميشوستين إلى أن "دولا أخرى تبدي اهتماما باللقاح الروسي"، مشددا على ضرورة أن تكون "الأولوية في المرحلة الأولى لتزويد مواطنينا الروس باللقاحات".

وذكر رئيس مجلس الوزراء أن يوجد في روسيا حاليا لقاحان مسجلان ضد كورونا، وهما لقاح "سبوتنيك-V" لمركز "غاماليا" ولقاح مركز "فيكتور"، مشيرا إلى ضرورة تنظيم إنتاجهما بكميات كافية.

وفي وقت سابق اليوم، رجحت تاتيانا غوليكوفا، نائية رئيس الوزراء الروسي، أن يبدأ التطعيم ضد كورونا بصورة جماعية في البلاد اعتبارا من مطلع العام المقبل.

المصدر: وكالات