غواصة "قازان" تجتاز آخر اختباراتها بإصابة هدفها على ألف كم بصاروخ مجنح

أعلن أسطول الشمال الروسي اليوم أنه تم إنجاز الاختبار النهائي لغواصة "قازان" النووية، بإطلاقها صاروخ "كاليبر" المجنح وإصابة هدفها من عمق البحر الأبيض شمالي الكرة الأرضية.

وذكر الأسطول أن الصاروخ أصاب بنجاح هدفه في ميدان "تشيجا" بمقاطعة أرخانغلسك شمال غرب روسيا، على مسافة ألف كم عن مكان الإطلاق.

و"قازان" غواصة نووية متعددة الأغراض من مشروع Yasen-M وأنزلت إلى الماء عام 2017 وبعد الانتهاء من الاختبارات والفحوص الحكومية الفنية المطلوبة، ستلتحق بأسطول الشمال الروسي.

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وتحمل الغواصات من هذا النوع صواريخ "أونيكس" و"كاليبر" المجنحة، التي أثبتت فعاليتها في ضرب مواقع الزمر الإرهابية في سوريا، كما سيتم تزويدها بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية العابرة للقارات التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي.

المصدر: إنترفاكس