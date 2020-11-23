بوتين يمنح وساما لمعمّرة بادرت لجمع التبرعات لعائلات الأطباء ضحايا كورونا

منح الرئيس فلاديمير بوتين وسام الاستحقاق للمواطنة زينائيدا كورنيفا البالغة 98 عاما، التي بادرت لجمع التبرعات لعائلات الأطباء الذين توفوا على الخطوط الأمامية في محاربة فيروس كورونا.

ونشر المرسوم الرئاسي بهذا الصدد على الموقع الرسمي للوثائق القانونية اليوم الاثنين.

وتم منح الوسام للمواطنة "تقديرا لها على مساهمتها الكبيرة في الأعمال الخيرية والنشاط الاجتماعي".

يذكر أن كورنيفا، تمكنت من جمع أكثر من 4.5 مليون روبل (نحو 60 ألف دولار) لمساعدة عائلات الأطباء الذين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا، بعد أن أطلقت حسابا لها على موقع "يوتيوب".

وتجدر الإشارة إلى أن كورنيفا التي تسكن في مدينة بطرسبورغ، من المحاربين القدامى الذين خاضوا الحرب العالمية الثانية، وتنشر في حسابها على "يوتيوب" قصصا عن أيام الحرب.

وقررت البدء بجمع الأموال لدعم عائلات الأطباء بعد أن علمت بالمحارب القديم البريطاني توم مور، الذي جمع تبرعات للأطباء في عيد ميلاده الـ100.

المصدر: نوفوستي