منظمة الصحة العالمية: الوضع المتعلق بكوفيد في روسيا تحسن

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، إن الوضع المتعلق بوباء فيروس كورونا المستجد في روسيا قد تحسن.

وذكرت، أن عدد المصابين بمرض كوفيد-19 في روسيا، يتناقص بفضل الامتثال للتدابير الوقائية.

وأكدت فوينوفيتش، في حديث تلفزيوني، أن العالم شهد في الخريف ارتفاعا متوقعا في الإصابات بمرض كوفيد-19.

وأضافت: "في ذات الوقت، في 18 نوفمبر كان عدد الإصابات المكتشفة في روسيا، أقل بـ1.5 ألف حالة من اليوم السابق. ورأينا في ذلك لحظة متفائلة. ونأمل أن لا يكون هذا مؤقتا. على ما يبدو، أخذت تدابير الوقاية تعطي مفعولها".

وتابعت فوينوفيتش، القول: "من المهم جدا الآن، الالتزام بالقيود التي من شأنها إبطاء انتشار العدوى".

المصدر: لينتا رو