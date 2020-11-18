سلطات موسكو: تصاعد الدخان من مستشفى لعلاج كورونا سببه عطل بخط الأوكسجين ولا إصابات

أكدت مديرية الصحة في موسكو أن تصاعد الدخان من مستشفى بلدة كوموناركا لعلاج المصابين بفيروس كورونا نجم عن خلل في ضغط صهريج للأوكسجين بمبنى تحت الإنشاء ولم يسفر عن إصابات.

وقالت المديرية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء: "تم خلال تنفيذ أعمال التكليف في مبان مؤقتة للمصابين بأمراض معدية خفض ضغط خط الأوكسجين. لم يستقبل هذا الجناح أي مرضى. ولم يتم وقوع أي إصابات. تعمل الجهات المعنية على إصلاح الخلل. المرضى والعاملون بالمستشفى لا يواجهون أي خطر".

ولاحقا أكدت المديرية إصلاح تداعيات العطل في خط الأوكسجين، مفيدة بنقل المرضى من المباني المجاورة إلى أخرى غير مرتبطة مع الجناح، لتسهيل سير أعمال الإصلاح والبناء.

وسبق أن قال شهود عيان إنهم سمعوا دويا أعقبه تصاعد دخان من أحد المباني في مجمع مستشفى كوموناركا، أحد المراكز الرئيسية في موسكو لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأظهرت لقطات مصورة عربات إطفاء بالمكان وتصاعد الدخان فوق المجمع، لكن السلطات المحلية أكدت أن الحادث لم يتسبب في اندلاع أي حريق.

المصدر: وكالات