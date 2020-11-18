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بيسكوف: لا خطط لعقد لقاء بين بوتين وترامب يوم الخميس

أخبار روسيا

بيسكوف: لا خطط لعقد لقاء بين بوتين وترامب يوم الخميس
Sputnik Natalia Seliverstova
الكرملين
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قال الكرملين إن عقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ليس مقررا في إطار قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، يوم الخميس.

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وفي إجابة عن سؤال لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عما إذا كان من المقرر عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين عبر الفيديو، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "لا"​​​.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن ترامب سيشارك في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، غدا الخميس. 

المصدر: سبوتنيك

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