بيسكوف يتحدث عن نظام عمل بوتين خلال الحجر الصحي

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بيسكوف، إن نظام عمل بوتين مستمر بنفس السياق ولم يتغير في ظروف الحجر الصحي والعمل عن بعد.

وأكد بيسكوف إن بوتين يعمل باستمرار، وطوال اليوم، مضيفا أن "كل من يعمل معه اعتاد (على نظام العمل).

وقال إن بوتين "يمكنه الاتصال في الصباح الباكر، وفي وقت متأخر جدا من المساء، وفي الواحدة صباحا، وفي الثانية صباحا. هذه ممارسة طبيعية تماما. كان هذا قبل نظام الحجر، وما زال مستمرا الآن".

المصدر: RT