الكرملين يوضح حقيقة حسابات تابعة للرئيس بوتين على مواقع التواصل الاجتماعي

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم تصديق المنشورات التي تزعم أنها تابعة للرئيس بوتين.

ودعا المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، ممثلي وسائل الإعلام إلى عدم تصديق التصريحات المزعومة باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الشبكات الاجتماعية، مؤكدا أن الرئيس الروسي لا يستخدم الشبكات الاجتماعية، وأي معلومات مقتبسة ومنسوبة إليه هي مزيفة.

تصريحات بيسكوف هذه تأتي ردا على سؤال حول منشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعي ينسب إلى الرئيس بوتين قوله إن "الألمان سيتبعون ميركل بشكل أعمى، تماما كما اتبعوا هتلر في عام 1939".

وتابع بيسكوف قائلا: "أود أن أناشد جميع زملائك (ردا على سؤال الصحفي) في العواصم الأوروبية الذين يقرؤون هذه المنشورات: لا تصدقوا هذه المنشورات. بوتين ليس له حسابات على شبكات التواصل الاجتماعية، ولا يستخدم الشبكات الاجتماعية"، "هذا الاقتباس (المنسوب اعتباطا لبوتين) محض هراء".

وأضاف بيسكوف، "أي معلومات مقتبسة مزيفة، يجب الانتباه إلى ذلك عند قراءتها.. صدقوا وتابعوا تصريحاتنا، فنحن دائما على استعداد للإجابة على تساؤلاتكم وتأكيد مصداقية أي منشور أو معلومات".

المصدر: نوفوستي